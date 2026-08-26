Экс-главу оборонного завода уличили в хищении больше сотни млн рублей

Силовики пресекли деятельность бывшего гендиректора оборонного завода «Звезда-Стрела» в Ростовской области, предпринимателя и экс-главы военного представительства, подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа на сумму свыше 110 миллионов рублей.
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