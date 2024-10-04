Депутат Чаплин предупредил о риске попасть под суд за неправильный водосток

Владельцы дачных участков рискуют попасть под суд за неправильно установленный водосток. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, граждане могут подать иск, если водосток с соседнего участника направлен на их территорию.
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