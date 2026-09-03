Путин заявил, что ремонт пострадавших от атак ВСУ НПЗ завершён на 90%

Около 10% ремонтных работ осталось провести на российских нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак ВСУ, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
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