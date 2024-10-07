Шикунов о 1-м голе «Ростову» от «Спартака» после розыгрыша от ворот: «Ростов» не «Барселона». Не тот уровень, чтобы так начинать атаки. Надо было просто выносить вперед» 

Бывший спортивный директор дончан высказался после разгрома «Ростова» от «Спартака» (0:3) в Мир РПЛ. — Первый гол — это прежде всего ошибка Одоевского или Глебова, которого накрыл Умяров? — В первую очередь возникают вопросы к голкиперу.