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В ООН пройдет голосование по новой карте мира с корректным отображением Африки

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций планирует провести голосование по вопросу замены традиционной карты мира Меркатора на новую версию, которая более точно отражает размеры континентов, в частности Африки.

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