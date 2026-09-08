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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО сбили около 100 БПЛА в 10 районах Ростовской области

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram. По его информации, БПЛА сбивали над 10 районами области – Шолоховским, Кашарским, Тарасовским, Мясниковским, Каменским, Миллеровским, Куйбышевским, Чертковским, Азовским и Морозовским.

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