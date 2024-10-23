БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Израиль на Ближнем Востоке: планов громадье и «эра чудес» у правых радикалов

Израиль на Ближнем Востоке: планов громадье и «эра чудес» у правых радикалов

Планы фрагментации региона вынашивались десятилетиями«Я очень чётко заявляю, что мы хотим создать еврейское государство, включающее Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Ирак, Сирию и Ливан», – разоткровенничался в документальном фильме студии Arte министр финансов Израиля Бецалель Смотрич,  высказался по поводу дальнейших амбициозных планов, обозначив долгосрочные планы экспансии: «Написано, что будущее Иерусалима – расширение до Дамаска».

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