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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» – серьезный соперник, это будет хороший вызов. «Динамо» должно сыграть в свою игру». Шварц о матче РПЛ

Главный тренер « Динамо »  Сандро Шварц  заявил, что матч с « Оренбургом » станет вызовом для его команды.

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