В РФ создают антенну для отечественного аналога Starlink

Novoreg Как новая разработка сделает доступным в нашей стране спутниковый интернет Российские специалисты работают над созданием первой в нашей стране антенны для пользовательского терминала спутниковой системы связи «Экспресс-РВ».
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