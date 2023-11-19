Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В РФ создают антенну для отечественного аналога Starlink

В РФ создают антенну для отечественного аналога Starlink

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