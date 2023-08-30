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Грегг Попович 13 лет назад заявил, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира»

Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

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