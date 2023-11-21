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Единая лига ВТБ. МБА – «Уралмаш», «Зенит» примет «Нижний Новгород»

Во вторник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. МБА в столице примет екатеринбургский «Уралмаш», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом».

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