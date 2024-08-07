В Донбассе начнут производить металлоискатели для упрощения разминировании

Российский производитель металлоискателей, компания «Экспломет» из Марий Эл планирует открыть свои филиалы в регионах Донбасса и Новороссии, сообщает ДАН со ссылкой на главного конструктора и генерального директора Алексея Фоминых .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии