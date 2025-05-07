7 Мая 2025 года, в целях сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигу советского народа, отстоявшего свобод...

7 Мая 2025 года, в целях сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигу советского народа, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, среди учащихся I-XI классов государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии