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7 Мая 2025 года, в целях сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигу советского народа, отстоявшего свобод...

7 Мая 2025 года, в целях сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигу советского народа, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, среди учащихся I-XI классов государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.

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