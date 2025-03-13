Ютуберы придают новое значение термину «воздушная печать»

Большинство людей жалуются, когда их 3D-принтеры начинают «печатать воздухом». Так мы называем ситуацию, когда в принтере происходит серьезное засорение хотэнда, а остальная часть машины продолжает работать.
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