Сергей Лавров: Россия не будет участвовать в украинском «саммите мира»

И следить за заявлениями Владимира Зеленского Россия не примет участие в «саммите мира», и не станет следить за заявлениями Владимира Зеленского, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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