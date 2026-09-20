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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин после поражения 2:6 с «Металлургом»: «У игроков задрожали руки. Одна команда играла в хоккей, а другая просто отбивалась»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин подвел итоги матча с «Металлургом» (2:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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