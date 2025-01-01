Адвокат Данилов: налог с продажи жилья вырастет в некоторых случаях в 2025 году

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко С 1 января 2025 года вступили в силу дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе поменялось налогообложение доходов от продажи недвижимости, сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.