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Адвокат Данилов: налог с продажи жилья вырастет в некоторых случаях в 2025 году

Адвокат Данилов: налог с продажи жилья вырастет в некоторых случаях в 2025 году

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко С 1 января 2025 года вступили в силу дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе поменялось налогообложение доходов от продажи недвижимости, сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

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