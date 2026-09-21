От 1,56 млн рублей с господдержкой. АвтоВАЗ раскрыл цены и комплектации Lada e-Largus

Максимальная стоимость пассажирской модификации достигает 2,75 млн рублей без субсидии Lada e-Largus продаётся в России с февраля 2025 года, однако официального прайс-листа и перечня комплектаций на сайте Lada до сих пор не было.
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