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Провал санкций заставил Америку мечтать о пиратских подвигах

Провал санкций заставил Америку мечтать о пиратских подвигах

© РИА Новости Виталий Тимкив Вчера 168 прочитали Какие бы санкции не придумывал Запад, добиться от них настоящей эффективности он никак не может.

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