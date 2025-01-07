Умер омский врач-гинеколог Валерий Чикишев. Он был фигурантом дела в отношении врачей, подозреваемых в смерти двух рожениц.
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Умер омский врач-гинеколог Валерий Чикишев. Он был фигурантом дела в отношении врачей, подозреваемых в смерти двух рожениц.