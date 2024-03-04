Загадочная коробка-головоломка и свежий геймплей Alone in the Dark В преддверии ско...

Загадочная коробка-головоломка и свежий геймплей Alone in the DarkВ преддверии скорого релиза обновленного издания Alone in the Dark компания THQ Nordic вместе с разработчиками из студии Pieces Interactive решили провести забавный интерактив с различными контент-мейкерами.
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