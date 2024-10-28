Минобороны: над тремя российскими регионами уничтожено 26 украинских беспилотников

В результате действий российских сил противовоздушной обороны над территориями трех российских регионов - Брянской, Белгородской и Курской областей - было уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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