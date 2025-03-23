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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Оливейра: «Хочу титул. Топурия – крутой парень, но не вижу в нем большого вызова»

«Я жажду титула, а сегодняшний чемпион – Ислам Махачев. Илия Топурия - очень крутой парень. Но сейчас я не вижу в нем большого вызова», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

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