Вот и ещё одного губернатора «ушли по собственному пожеланию» … «Тихий Ужас» идёт по стране

Геннадий Бережнов

Тихий Ужас идёт по стране, а где этот ужас? Ну подал заявление Азаров, не хочет работать и что? Вот если бы Беглов подал, это что то, но увы! Его Пригожин как долбил и называл, однако нет. МО он долбил и что то получилось, и вот где ужас то, начали с окружения Шойгу наручники одевать.