НИЦ Глобальных коммуникаций О чём молчит либеральная пресса и о чём думает сейчас абсолютно каждый, причастный к «Системе» - «на его месте должен быть я…» На этот раз «добровольно» решил оставить свой пост недавно избранный губернатор Самарской области Азаров.
Вот и ещё одного губернатора «ушли по собственному пожеланию» … «Тихий Ужас» идёт по стране
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Тихий Ужас идёт по стране, а где этот ужас? Ну подал заявление Азаров, не хочет работать и что? Вот если бы Беглов подал, это что то, но увы! Его Пригожин как долбил и называл, однако нет. МО он долбил и что то получилось, и вот где ужас то, начали с окружения Шойгу наручники одевать.
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7 час.
Людмила Редько
Во что Беглов Питер превратил, так Самара просто отдыхает!
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2 час.
Валерий Дюков
Смерш быстро всё бы поставило на нужную волну, нужно срочно ворачивать Смерш, будет новый Гулаг чиновников внём....
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2 час.
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