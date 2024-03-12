Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на совместные учения с КНР и Ираном

Чехбехар. Иран. В Оманском заливе начались военно-морские учения Ирана, КНР и России. Нашу страну на них представляют ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.