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Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на совместные учения с КНР и Ираном

Корабли Тихоокеанского флота России прибыли на совместные учения с КНР и Ираном

Чехбехар. Иран. В Оманском заливе начались военно-морские учения Ирана, КНР и России. Нашу страну на них представляют ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

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