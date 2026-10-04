Nature Communications: декаф улучшил результаты участников тестов на память

Участники тестирования на память, которые употребили кофе без кофеина, продемонстрировали результаты лучше тех, кто пил обычный кофе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Морпех Туман: маг...
- С1 Польские силовики...
- Кулинарная акция ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым