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Nature Communications: декаф улучшил результаты участников тестов на память

Nature Communications: декаф улучшил результаты участников тестов на память

Участники тестирования на память, которые употребили кофе без кофеина, продемонстрировали результаты лучше тех, кто пил обычный кофе.

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