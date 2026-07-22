Госдума приняла законопроект об упрощении регистрации авто в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Правительство сможет в 2026-2027 годах устанавливать случаи, при которых не находящиеся под таможенным контролем автомобили, зарегистрированные до 31 декабря 2025 года на территории этих регионов или Украины, можно будет поставить на учёт без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины.