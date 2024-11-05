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Царьград

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Почему не уничтожают мосты и тоннели на Украине? Названа неочевидная причина

Почему не уничтожают мосты и тоннели на Украине? Названа неочевидная причина

Остро стоит вопрос: почему за два года СВО не были разрушены украинские мосты и тоннели? Жители Донбасса назвали неочевидные причины.

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Комментарии
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Игорь Васиков
История с мостами и тунелями мутная. Внутренние враги до сих пор сильны...
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18 час.
SI
Sergey Ivanov
Добавьте сюда еще более мутную «зерновую сделку» Что, неясно было с самого начала, что не так просто американцы уцепились за этот «зерновой коридор»? Что не просто так раздували эту истерику про голодающих африканских детях и злых русских? Ах. страдают дети Африки! Потом вдруг (вдруг- это для наших начальников России) оказалось, что все зерно ушло не голодающим африканцам, а в Европу. И не людям а на корм скоту. Ну, а сейчас вдруг... Снова вдруг! Кто бы мог подумать, что нас снова нагло, подло обманут! Надуют! Оказалось, что сухогрузы везут на Украину оружие! Похоже, наша власть не заинтересована в том, чтобы война закончилась. Почему? -А вы загляните в справочник Форбс! И тогда вы с удивлением узнаете, насколько выросли состояния наших уважаемых олигархов. Все- таки, война- чертовски выгодная штука! На ней можно заработать даже больше, чем на нефти с газом! Ну, а народу, как обычно, можно подсунуть патриотизм.
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4 час.

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