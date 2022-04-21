Худеть с комфортом. Плюсы и минусы кетодиеты

Можно ли похудеть не на месяц-другой, а надолго? Желательно навсегда, и при этом не испытывая страшных мучений и не падая от недоедания в голодные обмороки, а потом не расплачиваясь за это здоровьем? Поклонники кетодиеты уверены, что это возможно.