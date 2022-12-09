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Ван Гал о поражении от Аргентины: «Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

Ван Гал о поражении от Аргентины: «Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

Луи ван Гал разочарован поражением Нидерландов от Аргентины. В матче 1/4 финала ЧМ-2022 нидерландцы проиграли по пенальти (2:2, 3:4 по пенальти) и выбыли с турнира.

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