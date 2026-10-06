Турция тайно передала Украине ЗРК Korkut для испытаний в реальных условиях Турция в условиях повышенной секретности поставила на Украину несколько самоходных зенитных систем среднего радиуса действия «Коркут» (Korkut) с целью их испытания в реальных боевых условиях.
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