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Турция тайно передала Украине ЗРК Korkut для испытаний в реальных условиях

Турция тайно передала Украине ЗРК Korkut для испытаний в реальных условиях Турция в условиях повышенной секретности поставила на Украину несколько самоходных зенитных систем среднего радиуса действия «Коркут» (Korkut) с целью их испытания в реальных боевых условиях.

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