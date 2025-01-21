Емелин день, который обозначен в народном календаре 21 января, особо хорош для тех, кто умеет не впадать в зимнее уныние и бережно ведет свои дела.
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Емелин день, который обозначен в народном календаре 21 января, особо хорош для тех, кто умеет не впадать в зимнее уныние и бережно ведет свои дела.