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Ройзман крикнул из окна, за что его задержали. Ему грозит этапирование в Москву

Ройзман крикнул из окна, за что его задержали. Ему грозит этапирование в Москву

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман нашел способ сообщить СМИ, за что его задержали. Ройзман на несколько секунд высунулся из окна своей квартиры и крикнул собравшимся внизу журналистам: «Статья 280, часть 3, дело в Москве», – сообщает портал е1.

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