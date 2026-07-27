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Царьград

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Поражение Аргентины в финале ЧМ-2026 разрушило семью в Малайзии

Поражение Аргентины в финале ЧМ-2026 разрушило семью в Малайзии

Мужчина заключил пари на результат чемпионата, поставив на кон собственный брак.В Малайзии мужчина объявил жене о желании развестись после того, как Аргентина проиграла в финале чемпионата мира по футболу.

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