Поражение Аргентины в финале ЧМ-2026 разрушило семью в Малайзии

Мужчина заключил пари на результат чемпионата, поставив на кон собственный брак.В Малайзии мужчина объявил жене о желании развестись после того, как Аргентина проиграла в финале чемпионата мира по футболу.
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