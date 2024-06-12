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Владимир Путин подписал указы о госпремиях деятелям науки, искусства и благотворительности

Владимир Путин подписал указы о госпремиях деятелям науки, искусства и благотворительности

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий для выдающихся деятелей в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за значимые достижения в области благотворительности.

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