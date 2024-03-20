Польша перестроит забор на границе с Белоруссией

Польша модернизирует границу с Белоруссией из-за большого количества незаконных пересечений границы. Об этом в сейме Польши заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек.
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