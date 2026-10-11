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Пропавшую девочку пятые сутки ищут в Подмосковье

Пропавшую девочку пятые сутки ищут в Подмосковье

РЕН ТВ 15-летняя девочка пропала в Красногорском районе Подмосковья, ее ищут пятые сутки. Об этом 11 октября рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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