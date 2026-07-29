Камбэк Арми Хаммера под угрозой: в сеть слили фото якобы его новой жертвы со следами укусов и ножевых ранений

Попытка голливудского камбэка 39-летнего Арми Хаммера оказалась под угрозой из-за новых обвинений. Актёра, чья карьера была разрушена в 2021 году из-за заявлений о насилии и каннибализме, заподозрили в том, что он продолжает жестоко обращаться с женщинами в постели.