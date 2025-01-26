В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу украинского конфликта только в том случае, если ЕС значительно увеличит расходы на оборону, передает агентство Блумберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии