В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу украинского конфликта только в том случае, если ЕС значительно увеличит расходы на оборону, передает агентство Блумберг.