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Власти Японии одобрили законопроекты для диверсификации источников нефти

Власти Японии одобрили законопроекты для диверсификации источников нефти

Правительство Японии одобрило 3 законопроекта, призванных снизить зависимость страны от нефти с Ближнего Востока и сделать импорт энергоресурсов устойчивее к перебоям в международных поставках.

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