Оккупированный Киев

Весной 2001 года в Музей истории Киева обратились научные сотрудники Гамбургского института социальных исследований, приехавшие в Украину специально для атрибутации некоторых фотоснимков из архивов ФРГ, сделанных в период Второй мировой войны на оккупированных вермахтом территориях.