Собрали главное к этому часу.Что в России«Зенит» отдал Ренана в аренду саудовскому «Аль-Шабабу»РИА Новости«Зенит» и «Аль-Шабаб» достигли соглашения о переходе защитника Роберта Ренана в клуб из Саудовской Аравии на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.