Российское дизельное топливо может поступить в США ещё до выборов в Конгресс Американская пресса предполагает, что российское дизельное топливо может поступить в США уже в течение ближайших двух недель, до промежуточных выборов в Конгресс, которые, как известно, запланированы на 3 ноября.