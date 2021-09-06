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В Приморье задержали преступную группу, занятую отстрелом амурских тигров

В Приморье задержали преступную группу, занятую отстрелом амурских тигров

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с центром «Амурский тигр» задержали в Приморском крае участников преступной группы, которая несколько лет занималась отстрелом амурских тигров и реализацией их частей за границу, сообщает пресс-служба центра.

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