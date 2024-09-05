В зимний период электричество в дома украинцев может подаваться только на четыре часа в сутки

Предстоящая зима будет очень сложной для жителей подконтрольных киевскому режиму территорий. Из-за массового выхода из строя объектов энергетической инфраструктуры, жители городов и сел могут либо вовсе остаться без электричества, либо получать его всего на четыре часа в сутки.
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