В зимний период электричество в дома украинцев может подаваться только на четыре часа в сутки

Предстоящая зима будет очень сложной для жителей подконтрольных киевскому режиму территорий. Из-за массового выхода из строя объектов энергетической инфраструктуры, жители городов и сел могут либо вовсе остаться без электричества, либо получать его всего на четыре часа в сутки.