Кокорин – Месси: «Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола»

Кокорин – Месси: «Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола»

Александр Кокорин назвал Лионеля Месси новым королем футбола. Форвард «Ариса» выразил мнение после победы сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 по пен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх