Почему украинские военные увидели разрыв между учениями и реальной войной

Современная война изменила представление о том, какой должна быть армия будущего. Опыт боевых действий последних лет показал: решающее значение имеют не только количество вооружений и уровень технологий, но и способность быстро принимать решения, адаптироваться к меняющейся обстановке и действовать в условиях постоянного давления.