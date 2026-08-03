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Почему украинские военные увидели разрыв между учениями и реальной войной

Почему украинские военные увидели разрыв между учениями и реальной войной

Современная война изменила представление о том, какой должна быть армия будущего. Опыт боевых действий последних лет показал: решающее значение имеют не только количество вооружений и уровень технологий, но и способность быстро принимать решения, адаптироваться к меняющейся обстановке и действовать в условиях постоянного давления.

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