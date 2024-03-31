Capcom провели опрос среди фанатов, чтобы узнать, развития каких франшиз они жд...

Capcom провели опрос среди фанатов, чтобы узнать, развития каких франшиз они ждут больше всегоНедавно компания Capcom провела новый опрос среди геймеров, в котором попыталась выяснить, развития каких франшиз ждут больше всего.
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