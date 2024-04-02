В Рязани открыли понтонный мост через реку Трубеж к посёлку Остров

Напомним, ранее мост пешеходная переправа была временно закрыта из-за льда. Мост мог провалиться. Теперь в посёлок Остров можно попасть не только по дороге со стороны улицы Солнечной, но и по понтонной переправе.
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