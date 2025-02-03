Кинолог рассказал, как собака чувствует страх человека

Считается, что животные могут уловить запах страха и среагировать на подобное поведение человека. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» 3 февраля, как собака понимает, что человек ее боится.
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